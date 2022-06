Tchad : la délégation de l'UE entend appuyer le développement touristique

L'ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne (UE) au Tchad, Kurt Cornelis, s'est rendu le 15 juin au ministère du Développement touristique et de l'Artisanat pour échanger avec la ministre Mounira Hassaballah sur différents sujets.



Un accompagnement technique de la délégation de l'UE à travers de nombreux projets est envisageable pour valoriser certains sites touristiques et renforcer la gestions des parcs. Dans le cadre de son portefeuille, l'UE a des orientations stratégiques axées notamment sur le développement humain et durable.