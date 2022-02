Tchad : la délégation du CNT à l'écoute de la société civile d'Abéché

La délégation du Conseil national de transition (CNT) conduite par son président Dr. Haroun Kabadi a organisé dimanche après-midi une rencontre avec les organisations féminines et les jeunes d'Abéché afin d'écouter chaque partie suite aux manifestations meurtrières des 24 et 25 janvier.



Les représentants de ces organisations sont en majorité les parents et proches des victimes tombées lors des événements.



L'un des représentants de la jeunesse, M. Daoud, a relaté les évènements qui ont précédé les manifestations meurtrières, notamment la rencontre de mobilisation de la population au sein d'un lycée de la ville pour contester l'intronisation du chef de canton Bani Halba nommé depuis 2019.



"Le gouverneur n'a pas pris ses responsabilités. (...) À l'enterrement, j'étais tellement choqué (...) Les militaires sont rentrés à l'intérieur du cimetière et ont tiré. Les autorités administratives n'ont pas pris leurs responsabilités", a-t-il déploré.



La délégation du président du CNT poursuit ses consultations dans le chef-lieu de la province du Ouaddaï afin de comprendre le déroulé des évènements.