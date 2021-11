Tchad : la divagation des animaux sur la voie publique, source de nuisance à N'Djamena

Les décisions du maire de la ville de N’Djamena relatives à l'interdiction de la divagation des animaux sur les voies urbaines sont méconnues. Car les animaux font partie du quotidien de la ville de N’Djamena. Ils gagnent le terrain ou encore les rues faisant obstruction à la circulation.



La présence des animaux à savoir chien, chat, cheval, âne et bœuf en ville est une nécessité dans la capitale ? L’on constate fréquemment la présence de ces animaux sur les voies publiques. Ils causent parfois des accidents de circulation et quelques fois des conflits de voisinage en détruisant les biens d’autrui, témoigne le chef de carré 2 du quartier Sabangali dans le 3e arrondissement.



Cette situation prend de l’ampleur et préoccupe la population, particulièrement les conducteurs. "Il est nécessaire pour chaque propriétaire de respecter les règles et faire preuve du civisme car la présence de ces animaux en dehors des domiciles est source de nuisance", explique un motocycliste.



Malgré les interdictions de divagation des animaux sur la voie publique, le phénomène persiste. La mairie est encouragée à agir, notamment avec la mise en place d'un numéro vert, en cas de divagation des animaux.