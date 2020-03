Tchad : la femme "contribue à faire reculer l'insécurité alimentaire et la pauvreté"

"La femme tchadienne a des capacités pour booster notre économie car c'est elle qui tient l'économie rurale et la survie de la population", a-t-il martelé.



Il a rappelé que la 4ème République accorde une place de choix à la femme tchadienne avec l'ordonnance n° 012/PR/2018 instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives en République du Tchad, mais aussi l'éducation des filles, la santé maternelle et reproductive, la lutte contre la violence baissée sur le genre et l'autonomisation des femmes.



La cérémonie a pris fin avec la remise d'un tracteur à l'union des femmes et des défilés de différents établissements, des femmes commerçantes et groupements.