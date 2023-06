Tchad : la fin de la défécation à l'air libre célébrée dans le canton Dangleat Ouest

Le 23 juin, une cérémonie s'est déroulée à Korbo, dans le département d'Abtouyour, pour marquer la fin de la défécation à l'air libre.



Organisé par le canton Dangleat Ouest, et présidée par le sous-préfet de Bang-Bang, Bodjo Benjamin, cet événement a permis aux responsables locaux de saluer le travail des ONG impliquées dans l'amélioration sanitaire des villages.



Lors de son discours d'accueil, le chef du canton de Dangleat Ouest, Akouyya Djimet, a exprimé sa gratitude envers les ONG actives dans le domaine de la santé des villages.



Djimas Herbert, coordinateur IRC de Guera, a pris la parole pour mettre en évidence les succès du projet AFIYITNA, réalisé en collaboration avec l'IRC et Moustagbal, dans l'élimination des déchets dans les zones résidentielles, les lieux publics et les cours d'eau.



Hachim Mahamat Saleh, coordinateur représentant de la CEAH/SAN, a félicité le projet AFIYITNA et ses partenaires pour leur contribution à la réduction des maladies hydriques, de la malnutrition chronique et aiguë dans le département d'Abtouyour, grâce à la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par la communauté.



Pour sa part, Kanabe Bianbo, directeur de l'assainissement, a souligné l'importance de l'assainissement piloté par la communauté (ATPC), pour promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène, notamment le lavage des mains avec de l'eau potable et du savon, ainsi que l'élimination de la défécation à l'air libre, contribuant ainsi à l'éradication des maladies liées à la saleté.



Le sous-préfet de Bang-Bang, Bodjo Benjamin, a adressé ses félicitations à la population du canton Dangleat Ouest, pour son accueil chaleureux, soulignant l'importance de l'utilisation des latrines par cette communauté. Il les a encouragés à persévérer dans leurs efforts, afin d'atteindre les objectifs fixés.



La cérémonie s'est clôturée par une représentation de la troupe théâtrale « La reine du Guera », mettant en évidence l'importance de l'événement, suivie de la distribution de kits aux villages qui ont respecté leurs engagements, marquant ainsi la fin de la cérémonie à Korbo, dans le département d'Abtouyour, province du Guera.