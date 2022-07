Tchad : la fondation Lumière des enfants distribue des dattes à la population

La fondation "reconnue d'utilité publique oeuvrant pour un cadre idéal des enfants et des femmes démunis" a distribué ce 7 juillet à son siège, des dattes à plusieurs personnes à l'approche de la fête de Tabaski.



Ces dattes étant données précédemment par la direction technique du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, à la suite d'un don d'Arabie saoudite.



Le ministère et la fondation sont dorénavant partenaires, informe son secrétaire général Ahmat Moussa Mahamat.