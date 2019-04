Tchad : la fraude asphyxie la production de la compagnie sucrière.

La baisse du prix du sucre de la CST recommandée



Une mission dépêchée par le ministère des Mines, du Développement industriel et commercial, et de la Promotion du secteur privé a visité les marchés, dans neuf localités de sept provinces, pour procéder à la vérification des différents types de sucre importés et des prix. Elle s'est rendue à l’évidence de la présence de sucre en provenance du Soudan et de la Thaïlande passant par Tiné, Koulbous, Adré, Goz-Béïda et Tissi, à destination soit de N’Djaména ou de Sarh, et alimentant toutes les provinces du pays.



Du sucre de l’Union Européenne, du Brésil, du Maroc, et de l’Afrique du Sud entre par Kouteré à destination de Moundou pour être distribué dans les autres localités. La mission conclut que les prix de ces différentes marques de sucre identifiées varient d’un marché à un autre.



Elle relève que le sucre en provenance du Soudan, subventionné par l’Etat soudanais pour assurer la consommation locale avec une monnaie soudanaise dévaluée, coûte moins cher que le sucre tchadien. La mission recommande entre autres, la baisse du prix du sucre de la CST par la réduction des coûts de production et l’exonération de la TVA pour un prix équitable par rapport à la zone septentrionale, la revue du prix de référence en douane pour le sucre importé en le remontant à son niveau initial de 330 Francs CFA/kg au lieu de 250 Francs CFA/kg pratiqué actuellement et l’interdiction du sucre importé aux frontières d’entrée de la zone méridionale.