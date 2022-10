Tchad : la gendarmerie accentue la lutte contre la criminalité et présente une saisie colossale

Le bilan est colossal : des armes de guerre, des produits prohibés dont des boissons frelatées, des chargeurs et munitions, de la drogue, des faux documents, des armes blanches ou encore beaucoup de matériel volé.



18 malfaiteurs ont été appréhendés pour différentes infractions dont des homicides volontaires. Parmi eux figurent deux individus qui ont assassiné une mère de famille et ont dérobé ses bijoux en or. Les bijoux ont été retrouvés en leur possession. Deux autres individus ont assassiné un homme dans le département de Hadker-Lamis, avant d'emporter sa moto.



Un véhicule, en direction d'Ati, a été intercepté en flagrant délit de transport de boissons frelatées.