Tchad : la génération consciente du Guéra soutient les victimes d'incendie de Am-Nikel

Ce jeudi 24 avril 2025, une équipe de la génération consciente du Guéra, conduite par son coordonnateur Abdramane Ali, s'est rendue au village d'Am-Nikel, pour apporter son soutien aux victimes de l'incendie survenu le 21 mars dernier.



À leur arrivée, le chef du village, Issaka Oumar, a chaleureusement accueilli la délégation, et a relaté les circonstances du sinistre qui a dévasté presque la totalité du village.



Prenant la parole, le coordonnateur Abdramane Ali a exprimé sa profonde tristesse, face à cette catastrophe. Il a exhorté la population d'Am-Nikel à faire preuve de patience et de courage, pour surmonter cette épreuve difficile.



A cette occasion, la cellule du Guéra de la génération consciente a remis plusieurs dons aux sinistrés, notamment une soixantaine de nattes traditionnelles, quatre nattes en plastique, des grandes ardoises destinées à l'école coranique, des vêtements et divers autres articles de première nécessité.



Cette action de solidarité témoigne de l'engagement de la génération consciente du Guéra envers les communautés affectées par les catastrophes.