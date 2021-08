Tchad : la gestion des aires protégées et écosystèmes fragiles au centre d'un comité de pilotage

Le ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, en collaboration avec l'Union européenne (UE), a lancé ce 12 août la deuxième réunion du comité de pilotage du Programme d'appui à la gestion concertée des aires protégées et écosystèmes fragiles au Tchad (APEF).



Le programme, financé par l'UE, vise une démarche concertée de conservation, de gestion et de mise en réseau de plusieurs aires protégées et écosystème fragiles à haute valeur écologique, culturelle et touristique au Tchad, à l’instar de Zakouma, les massifs de l’Ennedi et du Tibesti, les oasis du Borkou et les Lacs Ounianga.



L’APEF intervient dans les zones suivantes : N’Djamena, Salamat, Moyen Chari, Chari Baguirmi, Ennedi Est et Ouest, Borkou et Tibesti.



Selon le secrétaire d'État à l'Économie, à la Planification du développement et à la Coopération internationale, Dr. Abdelrahim Younous Ali, les programmes APEF et ECOFAG (également financé par l'UE et visant à promouvoir une économie verte caractérisée par un développement économique endogène, durable et inclusif, ainsi que la lutte contre le changement climatique) vont certainement contribuer à la bonne gestion des aires protégées et à la préservation des écosystèmes.



La première réunion du comité de pilotage s'est tenue le 28 juillet 2021.