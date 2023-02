Tchad : la gouverneure de la Tandjilé préconise des actions pour favoriser le développement économique

Ildjima Abdramane a souligné que pour refonder un Tchad réconcilié et uni, il est crucial de lutter contre les injustices, les violences, le repli identitaire, le régionalisme et le népotisme. En effet, la gouverneure estime que les chefs des unités administratives doivent incarner cette rénovation pour établir une administration de proximité soucieuse du développement à la base.



Mme Abdramane a également évoqué les diverses actions nécessaires pour stimuler l'économie de la province de Tandjilé. Selon elle, le bitumage de plusieurs routes telles que Djouman-Laï-Doba, Laï-Léré-Kelo, Laï-Guidari-Dona Mana-Koumra, l'aménagement des pistes secondaires reliant les marchés hebdomadaires et la réhabilitation de certaines unités de production comme le coton de Tchad de Guidari sont des initiatives qui pourraient contribuer au décollage économique de la région. En outre, l'électrification, la construction des infrastructures administratives et l'augmentation des pompes à motricité humaine dans les villages sont également des atouts favorisant le développement économique de la province de Tandjilé.



Cependant, pour garantir l'accomplissement efficace des missions des chefs des unités administratives, la gouverneure a recommandé une dotation en moyen roulant, une revalorisation de la grille salariale, l'augmentation de leur crédit de fonctionnement et sa mise à disposition. Elle a également souligné l'importance de professionnaliser les forces de défense et de sécurité.



Les propos de Mme Abdramane lors de la conférence des gouverneurs mettent en lumière les défis auxquels sont confrontées les provinces tchadiennes et la nécessité de mettre en place des mesures efficaces pour y faire face. En particulier, la mise en place d'une administration de proximité soucieuse du développement à la base est essentielle pour garantir la prospérité économique et sociale de chaque région.