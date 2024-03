Tchad : la gouverneure de la Tandjilé préside la Journée de la femme à Laï

La Journée internationale de la femme a été commémorée avec faste ce 8 mars 2024 à Laï. C’était au cours d’une cérémonie présidée par la gouverneure de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman, en présence de la conseillère nationale de transition, Évelyne Banda.



Dès 7 heures, la place de l’indépendance de Laï a été prise d’assaut par les différentes couches socioprofessionnelles de la Tandjilé, pour la clôture de la Semaine nationale de la femme tchadienne, et la commémoration de la Journée internationale de la femme 2024.



Au nom de toutes les femmes de la Tandjilé, la présidente du comité d’organisation Yaba Laurente Gali, a déploré l’insuffisance des pagnes de la SENAFET au prix subventionné, afin de les rendre accessibles à toutes les femmes. Elle n’a pas aussi manqué de relever le manque d’engouement des femmes pendant les activités de la SENAFET, car dit-elle, cela reste un défi à relever.



L’occasion pour elles, de recommander au gouvernement d’impliquer suffisamment les femmes dans les instances de prise de décisions, de revoir les dispositions de l’ordonnance No 012 du 22 mai 2018, instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives, en vue de parvenir à une égalité homme-femme.



Officiant la cérémonie, Mme le gouverneur de la province de la Tandjilé Ildjima Abdraman a rappelé à l’assistance que les droits de la femme et de la jeune fille, sont inviolables. Pour ce faire, elle invite les hommes d’arrêter de violenter les femmes, « car nous sommes vos mes mères, vos épouses », a-t-elle indiqué.



Il faut signaler qu’un grand défilé des groupes et des organisations des femmes, ainsi que des élèves et étudiantes, a mis un terme à cette cérémonie marquant la commémoration de la Journée internationale de la femme édition 2024 à Laï.