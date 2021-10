Tchad : la gouverneure du Mandoul déchire l'accord de Koumra

Elle a expliqué avoir apposé sa signature dans une bonne intention, afin de consolider la paix et la cohabitation pacifique.



Diamra Betolngar a présenté ses excuses à tous ceux qui ont été choqués et irrités par la teneur de l'accord.



Le ministre de l'Administration du territoire, Mahamat Béchir Chérif, a notifié ce 22 octobre à la gouverneure de la province du Mandoul, l’annulation dans tous ses effets de l'accord. L'accord n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, selon le ministre.



Le 20 octobre 2021, la gouverneure a adressée une fiche relative à l'accord. Les chefs coutumiers et traditionnels du Mandoul étaient parvenus à un consensus sur des modalités de réparation civile en cas d'infractions graves, au cours d'une assemblée générale qui a eu lieu à Koumra du 15 au 16 octobre 2021, en réaction à des violences répétées entre agriculteurs et éleveurs.



Le consensus officiellement dégagé, reconnu et approuvé par les signataires, fixait les modalités de réparation civile en cas d'infractions graves, comme suit :



- Homicide volontaire : 1,5 million Fcfa. Les parents du mis en cause devront consentir, avant le paiement de cette somme.

- Une avance de 200.000 Fcfa devra être versée pour les dépenses occasionnées pour les obsèques du défunt. Le reliquat sera verse à la date convenu.

- Accident de circulation et divers : 1 million Fcfa avec une avance de 200.000 Fcfa du mis en cause à la famille du disparu pour le sacrifice et d'autres dépenses accessoires aux obsèques.