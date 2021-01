Tchad : la grève observée par les enseignants en province

Les enseignants de la province de l'Ennedi Ouest sont en grève ce lundi 11 janvier 2021. Le syndicat des enseignants du Tchad, section provinciale de l'Ennedi Ouest, a tenu une assemblée générale extraordinaire hier à l'école du centre de Fada.



Toutes les portes des écoles sont fermées. Les enseignants ont respecté le mot d'ordre.



La plateforme syndicale revendicative (UST, CIST, SYNECS et SYMET) a appelé tous les travailleurs à observer une grève générale à compter de lundi 11 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. La grève court jusqu'à compter de la satisfaction totale des point non exécutés dans le protocole d'accord du 9 janvier 2020 : levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements ; paiement des frais de transport de 2017 à 2019, précise Barka Miche, porte-parole de la plateforme.



La plateforme déplore le non respect des engagements par le gouvernement.



Un service minimum est observé dans les hôpitaux.