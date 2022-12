Tchad : la grossesse chez les adolescentes, un mal difficile à soigner

Du moment où la sensibilisation pour la scolarisation des filles demeure préoccupante, le phénomène des mères adolescentes continue de faire couler la salive des parents.



Devenir mère avant l'âge adulte est très choquant, à tel point que certains parents regrettent de mettre au monde une fille, souligne Solange, une mère de famille confrontée à ce phénomène. Les mères adolescentes sont confrontées à de nombreux obstacles sociaux et financiers. Car, dans une société aussi conservatrice comme le Tchad, ces dernières sont exclues de leur famille. Beaucoup d'entre elles ne peuvent pas poursuivre les études à cause des moqueries, ou par manque de moyens financiers.



Selon les Nations Unies, le continent africain a les taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés au monde. Chaque année, des milliers de filles tombent enceintes avant l'âge adulte. Environ 2 millions d'entre elles sont âgées de 15 ans. Un phénomène lié à la pauvreté des parents ou au manque d'éducation sexuelle.



Car à l'âge de perturbé, la majorité des filles veulent le luxe. Ce qui les poussent à tomber dans la tentation. Ces dernières sont obligées de coucher avec les garçons, au prix d'avoir ce qu'elles désirent. Parfois, elles sont aussi trompées par des promesses ou des mots doux. Du moment où la question de sexe reste taboue dans certains ménages, les filles demeurant dans l'ignorance des conséquences du rapport sexuel, elles sont exposées à la grossesse précoce, voire aux maladies sexuellement transmissibles.



Pour Hadre Dounia, « éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Les parents doivent beaucoup communiquer avec leurs filles, sans tabou afin qu'elles comprennent que le rapport sexuel avant l'âge adulte a trop de conséquences », dit-il. Au Tchad, beaucoup de parents évitent la question du sexe au sein de la famille. Sani s'interroge en ce sens : « comment dois-je parler de rapport sexuel à mon enfant ? ».



Pourtant, si les parents apprennent aux enfants à résister à l'envie de sexe ou à se protéger en cas de besoin, cela devrait aider à lutter contre la grossesse à l'âge de l'adolescence. En définitive, ce phénomène de fille-mères reste l'une des causes d'abandon de l'école chez les filles.