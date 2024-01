Tchad : la jalousie, un obstacle au développement

Dans les années 1960 à 1990, avant l'avènement de la démocratie, un Tchadien, qu'il soit jeune, vieux ou femme, ne s'immisçait pas dans la vie privée de son frère, ou de sa sœur. Au contraire, l'encouragement était de mise, visant le développement socioéconomique.



À cette époque, les Tchadiens se concentraient sur leurs activités principales, pour améliorer leur vie et celle de leur famille. Certains encourageaient activement leurs frères et sœurs qui excellaient dans leurs domaines, à progresser davantage.



Pourquoi ce comportement a-t-il changé de nos jours ? Est-ce la liberté apportée par feu le maréchal Idriss Deby Itno depuis 1990 qui en est la cause ? Nous assistons aujourd'hui dans certaines villes du Tchad à des cas où un jeune fonctionnaire ou agriculteur émergent, au sein de sa famille ou de sa localité, est scruté de travers par son entourage et par des personnes mal intentionnées. S'il venait à subir des revers, cela serait vu comme une victoire par ces personnes.



Avec tous les défis de la vie moderne, le Tchad parviendra-t-il à changer d'ici 2030 ? Les critiques infondées à l'égard de ceux qui ont la volonté de chercher un meilleur avenir, ne profitent pas à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.



La vie contemporaine est une lutte, où chacun doit chercher à s'épanouir dans tous les domaines, pour subvenir à ses besoins, plutôt que de dormir et d'envier ceux qui saisissent des opportunités. Le dialogue est d'une importance cruciale, il est le signe d'une paix quotidienne.



Conseiller son prochain pour améliorer son comportement revient à l'aider à croître dans ses activités, un acte salué par les plus hautes autorités du pays en faveur du développement durable. Sur le plan intellectuel, un jeune fonctionnaire ou un diplômé sans emploi, qui réussit à créer une activité parallèle dotée d'un fort potentiel, devient souvent l'objet de jalousie.



Dans cette optique, nous appelons les ONG de développement à orienter leurs efforts vers la sensibilisation, et l'orientation des jeunes, pour la création de revenus, favorisant ainsi la cohésion sociale et la cohabitation pacifique de tous.