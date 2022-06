Tchad : la jeunesse de plus en plus consommatrice de tabac

Quel message peut-on véhiculer à l’endroit des jeunes fumeurs, afin d'arrêter de fumer et pour les non-fumeurs, afin de ne pas s'y adonner ?



En effet, beaucoup de jeunes se sont adonnés à la consommation de cigarette sans mesurer les dangers sanitaires. Et selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabagisme est la deuxième cause de décès dans le monde, avec six millions de morts par an.



La célébration de cette journée doit être une occasion pour les ONG et le ministère de la Santé de sensibiliser la jeunesse, face à ce fléau. En raison du fait que certains consomment par suivisme. Abakar, élève du lycée Félix Eboué témoigne : « j'ai fumé la cigarette pour la première fois à l'âge de 17 ans, en classe de 3ème, puisque tous mes amis fumaient ».



D'autres ignorent les dangers liés à la consommation de la cigarette. Malgré l’image d'un homme qui souffre du cancer de la bouche, cela ne fait pas peur aux consommateurs. C’est le cas de Kelly : « ça fait depuis 20 ans que je consomme la cigarette mais rien, c'est une image mensongère ».



Toutefois, il y a ceux qui ont regretté la consommation du tabac. Mackle, étudiant en géographie licence II, semble avoir des remords : « je ne sais pas ce qui m'a poussé à fumer la cigarette ». De l’avis de Baba, infirmier à l'Hôpital national de référence, « si rien n'est fait, il y aura plus de jeunes qui souffriront du cancer du poumon, et d’autres maladies respiratoires liées à la consommation abusive de tabac ».



Pour faire face à ce fléau, les parents et la famille doivent jouer le rôle de conseiller, afin de sauver la vie de leurs proches. Les ONG doivent également multiplier les campagnes de sensibilisation pour conscientiser la jeunesse à comprendre les dangers liés à la consommation du tabac.



De son côté, le ministère de la Santé publique doit durcir le ton dans l'application de la loi interdisant la consommation du tabac en public, et par les adolescents. Il faut reconnaître que la consommation du tabac a aussi des conséquences sur l'environnement.



Alors, pour protéger son environnement, la jeunesse est obligée de dire non au tabac.