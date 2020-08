Tchad : la jeunesse mobilisée à N’Djamena face aux inondations

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N’Djamena et le maire de la capitale, accompagnés de plusieurs associations et organisations de jeunes, se sont rendus dimanche dans les 7ème (Atrone) et 9ème (Ndingagali) arrondissements de N’Djamena suite aux inondations.



Des jeunes, munis de bottes et gants, ont aménagé des ruelles dégradées par la pluie, en remplissant des sacs de sable pour contenir les eaux.



“Même si c’est avec retard, nous vous félicitons. Ces actes de grande envergure, ça soulage plus d’un. Si vous avez fait le tour, vous allez constater qu’il y a de la joie maintenant dans le cœur de la population, même si c’est pas encore suffisant”, a déclaré Mbatna Krazia, un habitant du quartier.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, s’est félicité de la mobilisation des jeunes, estimant que c’est un atout pour le développement du pays.



Selon le ministre, cela démontre de l’engagement de la jeunesse même dans les moments difficiles.