Tchad : la jeunesse se penche sur son engagement pour une action mondiale

Le Tchad célèbre la 20ème Journée internationale de la jeunesse. Pour l'occasion, une conférence-débat est organisée ce samedi au CEFOD à N'Djamena. Elle est axée sur le thème : "l'engagement des jeunes pour une action mondiale : quelle contribution de la jeunesse tchadienne ?"



L'évènement a lieu en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Christian et de plusieurs participants.



La conférence-débat vise à évaluer la contribution de la jeunesse et faire un état des lieux pour lui permettre de renforcer son engagement, a expliqué la modératrice Sola Ndilnodji.



Parmi les panelistes figure Naïr Abakar, directeur général adjoint de l'ADETIC, Emmanuel Keryang, chargé de programme développement durable, point focal de la jeunesse au PNUD et Djeguedem M. Hilaire, conseiller des jeunes et d'animation, manager des activités physiques, du sport et des loisirs, enseignant permanent à l'INJS.



Détails à suivre.