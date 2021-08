Tchad : la journée mondiale de la photographie se célèbre le 19 août

Le président du comité d'organisation de la première édition de la célébration de journée mondiale de la photographie a fait un point de presse le 17 août dernier. Il s’est agi pour lui de faire appel au public, afin de sortir massivement le jeudi 19 août 2021, pour découvrir les différentes réalisations des photos tchadiennes au Musée national.



Dans son intervention de circonstance, le président du comité d'organisation Youssouf Abdraman souligne que le monde entier célèbre la journée mondiale de la photographie pour rendre un vibrant hommage à ces hommes et femmes passionnés de la photographie. Cette journée n'est pas célébrée au Tchad à l'instar des autres pays. Pourtant, ces hommes et femmes ont contribué efficacement à la sauvegarde de nos différents patrimoines culturels parfois dans des conditions très difficiles. La première édition ce 19 août 2021 au Musée National, sera placée sous le parrainage du ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité.



Cette journée verra plusieurs activités, notamment des expositions photos, des conférences-débats autour des thématiques en rapport avec le vivre ensemble, la cohésion sociale et l'unité nationale. « Nous faisons un plaidoyer auprès des autorités, des partenaires de la culture, de se joindre à nous dans cette noble lutte en nous appuyant techniquement et financièrement. Nous invitons l'ensemble du public tchadien et étrangers à sortir massivement le 19 août 2021, aller au Musée National, découvrir les différentes réalisations des photos tchadiennes », a déclaré Youssouf Abdraman.