Tchad : la liste des établissements du supérieur concernés par la réouverture

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. Houdeingar David Ngarimaden, a signé mardi une note circulaire invitant plusieurs établissements concernés à prendre des dispositions nécessaires en vue de préparer la réouverture de leurs institutions en toute sécurité et en lien avec les services de santé publique.



Les activités académiques reprendront partiellement le 25 juin 2020.



Il s'agit de :

Au titre des institutions publiques dont certaines fillières sont en retard sur l'année académique 2018-2019 :

Université de Sarh (UDS) ;

Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) ;

Université de N'Djamena (uniquement les Master) ;

Ecole normale supérieure de l'enseignement technique de Sarh (ENSET) ;

Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché ;

Ecole nomrlame supérieur de N'Djamena ;

Ecole normale supérieure de Bongor ;

Ecole nationale supérieure des travaux publics ;

Institut national des arts et métiers de Biltine ;

Institut national supérieur de pétrole de Mao.



Au titre des institutions publiques en phase de terminer l'année académique 2019-2020 (3 à 4 semaines près), y compris les établissements privés remplissant les mêmes conditions :



- Ecole nationale supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (ENASTIC) ;

- Université Roi Faycal ;

- Université de Doba,

- Université virtuelle du Tchad.



Cette reprise expresse, recommandée par le Gouvernement, permettra d'une part, aux institutions retardataires de boucler l'année académique 2018-2019 au plus tard le 31 juillet 2020, et d'autre part, à celles qui sont à la fin du 2ème semestre de l'année 2019-2020 d'organiser les examens et de parachever ainsi l'année académique en cours.