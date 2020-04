Tchad : la lutte contre le Covid-19 mobilise tous les acteurs au Sila

L'antenne de Sila de la Croix Rouge du Tchad (CRT) a installé jeudi à l'hôpital provincial de Goz Beida des dispositifs de lavage de mains pour renforcer l'hygiène, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Le président de l'antenne provinciale de la CRT, Ibrahim Baradine, a demandé à la population de respecter strictement les mesures barrières pour faire face à la pandémie.



La lutte contre le Covid-19 mobilise tous les acteurs dans la province de Sila. Dans le département d'Addé, une réunion de mobilisation a eu lieu hier, réunissant l'ensemble des acteurs.



A cette occasion, l'Unicef et la délégation sanitaire de Sila ont initié une formation à l'attention des autorités administratives locales.



L'objectif de la formation est de sensibiliser et informer les autorités administratives, les chefs de service de l’État, les religieux, les leaders d’opinion et des partenaires techniques sur les mesures préventives de cette pandémie afin de rompre la chaine de contamination.



La maladie du covid-19 circule au Tchad. La province de Sila est en alerte avec la notification d'un cas à Abéché, dans la province voisine du Ouaddaï.

.

Le ministère de la Santé publique notifie à ce jour 33 cas de COVID-19. Le premier cas a été détecté le jeudi 19 mars 2020. Au total, huit personnes ont été guéries.



Depuis l’annonce de cette épidémie, le Gouvernement a pris l’ampleur du problème et a adopté différentes stratégies pour éviter l’apparition des cas de COVID 19 sur le territoire national.