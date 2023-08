Tchad : la maire de N’Djamena honorée pour son engagement envers les réfugiés soudanais

Dans le cadre de ses initiatives philanthropiques, le regroupement d'organisations nommé Nisaoudoum, comprenant l'Organisation Humanitaire de Développement et de Coopération (OHDC), la Coordination des Femmes pour la Paix et le Développement, ainsi que l'association Darchestre « AWLAD AL-BET » a organisé le 10 août une cérémonie pour remettre une attestation de reconnaissance à la maire de la ville de Ndjamena, au sein de l'hôtel de ville.



Cette action est issue de l'initiative « Ensemble pour aider nos frères Soudanais », menée par Nisaoudoum.



Lors de son discours de circonstance, le président de l'association Nisaoudoum, Ismaël Hassan, a exprimé que cette attestation est attribuée à la maire, en signe de gratitude pour son soutien qui a permis aux associations d'apporter leur aide aux réfugiés soudanais.



Il a sollicité le soutien d'autres autorités et personnes ressources, afin qu'elles appuient les efforts des associations, notamment l'association Nisaoudoum, pour venir en aide aux réfugiés soudanais en période difficile.



Quant à Fatimé-Zara Bartchiret, première maire de la ville de Ndjamena, elle s'est montrée ravie de recevoir cette attestation de reconnaissance et a salué l'initiative exceptionnelle de l'association Nisaoudoum, qui s'engage à soutenir les réfugiés soudanais. Par ailleurs, elle a encouragé les membres de l'association à persévérer dans leurs efforts, pour aider les réfugiés.



Elle a conclu en affirmant que les portes de la mairie resteront toujours ouvertes, et qu'ils peuvent venir quand ils auront besoin d'aide.