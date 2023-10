Tchad : la mairie de Kelo boucle sa session d’évaluation du budget primitif 2023

La session ordinaire d'évaluation du budget primitif 2023 à la mairie de Kelo, lancée le 26 septembre dernier, a pris fin ce mercredi 04 octobre 2023, sous la supervision du secrétaire général du département de la Tandjile Ouest, Ali Abakar Issa.Lors de la cérémonie de clôture de cette session, le secrétaire général de la commune de Kelo, Djona Sabiou, a présenté la synthèse des travaux. Selon ses explications, sur les 404 105 531 FCFA prévus, seuls 147 486 135 FCFA, soit 36,5 %, ont été mobilisés sur la période allant du début de l'année jusqu'au 31 août 2023. Les dépenses engagées s'élèvent à 118 006 796 FCFA, soit 29,20 % du budget prévu.Les élus locaux ont relevé que les réalisations concrètes sont limitées, se résumant principalement aux paiements réguliers des salaires et à l'aménagement de quelques rues. Ils ont mis l'accent sur les priorités à venir, notamment le fonctionnement des services municipaux, la formation et le recyclage des agents, ainsi que l'urbanisation et la restructuration des quartiers.Dans son intervention, le maire de la ville de Kelo, BESSINGAR BAZO, a exprimé sa satisfaction concernant les échanges qui ont eu lieu lors de cette session. Il a également remercié la tutelle pour son soutien.La clôture des travaux a été marquée par les commentaires du secrétaire général du département de la Tandjile Ouest, Ali Abakar Issa, qui a salué la prudence et l'optimisme des conseillers municipaux. Il a souligné l'importance de maintenir l'équilibre budgétaire tout en comptant sur le soutien de l'État et des partenaires financiers et techniques. Il a promis l'appui des autorités du département de la Tandjile Ouest pour répondre aux attentes de la commune.La cérémonie s'est conclue dans une atmosphère de satisfaction et de joie, marquant ainsi la fin de cette session d'évaluation budgétaire.