Tchad : la mairie de N'Djamena annonce une opération de pulvérisation contre les moustiques

Le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a annoncé aujourd'hui qu'une opération de démoustication de la ville va être lancée dès demain, vendredi 18 septembre, dans le souci de limiter la prolifération des moustiques.



Elle est prévue de 18 à 22 heures dans la ville et s'étendra progressivement dans l'ensemble des quartiers.



Le maire demande aux détenteurs de gargotes, restaurants et grillades se trouvant aux abords des rues de prendre des dispositions pour protéger les nourritures.



Cette mesure est aussi valable pour les ménages qui sont invités à couvrir les jarres et les aliments.