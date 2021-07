Tchad : la mairie de N’Djamena bénéficie d'un don d'équipements de MOOV AFRICA

Pour une meilleure protection de la population face à ses maladies, l'exécutif municipal a engagé de grandes opérations à travers la ville. Des dépôts sauvages d'ordures sont systématiquement enlevés et les infrastructures d'assainissement sont remises à nouveau, précise-t-il.



​Pour lui, ces matériels remis par MOOV AFRICA contribueront énormément dans l'exécution des travaux de la voirie. Il salue enfin le geste bienfaisant de la société Moov Africa et lance un appel aux autres entreprises de la ville pour en faire autant selon leur possibilité car, c'est avec les efforts des uns et autres que la mairie parviendra à assainir la ville de N’Djamena.



La cérémonie a vu la présence de plusieurs membres de la voirie et de la société Moov Africa.