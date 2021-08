Tchad : la mairie de N’Djamena offre du matériel à l'éboueuse Madjidjé Rolantine

La cérémonie a eu lieu dans l’enceinte de la mairie centrale. Le matériel est composé de brouettes, pelles, pioches, gants et masques de protections.



Pour le maire de la ville de N’Djamena Ali Haroun, "cette dame est une femme courageuse. Elle a fait ce que beaucoup d'hommes ne peuvent pas faire".



"Certaines femmes et jeunes doivent emboîter les pas de cette dame pour le développement de la ville", a affirmé le maire. Il a appelé Madidjibé Rolantine à faire davantage et à mobiliser les femmes et hommes qui ont la volonté de travailler car la mairie ne cessera de venir au secours des bonnes volontés.



Madidjé Rolantine est âgée de 43 ans. Originaire de Bessao dans le Mont de Lam, elle est une mère de quatre enfants et habite le quartier Paris Congo à N’Djamena.



Rolantine explique qu'elle a commencé à travailler depuis plus de deux mois. "Tout est parti d’une volonté de mieux prendre en charge mes enfants. Comme je n'ai pas une activité à faire, j’ai commencé d’abord à labourer et nettoyer les devantures et la cour des mosquées, ce qui m'a généré un peu de revenus. J’ai mobilisé quelques jeunes pour travailler aussi avec moi. Nous travaillons d’abord volontairement. Quand la mairie a lancé les opérations de curage des caniveaux, je me suis portée volontaire pour travailler", explique-t-elle.



Le maire Ali Haroun a remis une enveloppe de 500.000 Fcfa à Madidjé Rolantine.