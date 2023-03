Tchad : la ministre Amina Priscille encourage les femmes à changer la façon de célébrer la SENAFET

La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a officiellement lancé les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne à Sarh, dans la province du Moyen-Chari.



Cette année, la 33ème édition de la SENAFET se tient dans la ville verte de Sarh, offrant aux femmes une occasion de s'exprimer et de débattre de certains sujets qui les empêchent de s'épanouir pleinement. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma, a été élu meilleur gouverneur des provinces par la population de Sarh, grâce à ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité.



Dans son allocution, Toroumtobeye Timothée, au nom de la jeunesse sarhoise, a salué les efforts du gouverneur Ousmane Brahim Djouma, pour l'unité de la province et a souligné l'importance de la Semaine de la femme pour le développement de la région.



Pour la ministre Amina Priscille Longoh, le 8 mars n'est pas seulement une occasion de porter des pagnes et de défiler, mais surtout une occasion de réfléchir aux problèmes auxquels sont confrontées les femmes tchadiennes.



Elle a appelé les femmes à changer leur façon de célébrer la SENAFET, en mettant l'accent sur la réflexion et les échanges plutôt que sur les défilés. La ministre Longoh, elle-même originaire de la région, a souligné l'importance de la complémentarité entre hommes et femmes, et a appelé les femmes à réfléchir à l'avenir de la SENAFET, afin que les recommandations soient prises en compte lors des prochaines éditions.



Selon la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, ne se résume pas à des défilés en pagne. C'est plutôt un moment pour s'asseoir et prendre conscience des problèmes qui affectent les femmes tchadiennes.



Dans son discours, elle a exhorté les femmes à changer leur façon de célébrer la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), en cessant de se focaliser sur les pagnes et en abandonnant l'idée de défiler pour se faire entendre.



La ministre Amina Priscille Longoh était accompagné de 13 autres ministres femmes et de quelques conseillères pour la circonstance, et la ville de Sarh s'apprête à vibrer pendant cette Semaine dédiée à la femme tchadienne.