Tchad : la ministre de l’Energie visite la centrale électrique de la SNE de Sarh

Ce 28 mars 2024, la ministre de l'Energie, Mme Ndougonna Mbakasse Riradjim a visité la centrale électrique de la Société Nationale d'Electricité de Sarh.



L’objectif de cette visite de Mme Ndougonna Mbakasse Riradjim est d'observer directement les opérations, et les infrastructures de la centrale électrique de la Société Nationale d'Electricité de la ville de Sarh, afin d’évaluer son efficacité, sa fiabilité en termes de distribution d'électricité dans la ville.



La ministre Ndougonna Mbakasse Riradjim a souligné que cette visite lui a permis de discuter ouvertement avec les responsables de cette centrale électrique, dans le but de relever certains défis, priorités et de mettre sur pied des initiatives en cours dans le secteur de l'électricité.



« Nous avons des nouveaux projets en cours, visant à améliorer la production, la distribution et l'utilisation de l'électricité dans notre pays. Donc, il va falloir que les gens puissent utiliser l’énergie comme il se doit. En termes de partenariat, nous avons pu signer deux contrats avec deux partenaires, pour le compte de la ville de Sarh », a précisé la ministre de l’Energie.



Enfin, la ministre de l’Energie, Mme Ndougonna Mbakasse Riradjim, a notifié qu’il faut encourager les efforts des plus hautes autorités du pays, s’agissant de l’innovation et de la recherche dans le domaine de l'énergie.