Tchad : la ministre du Genre et de la Solidarité réagit au décès tragique de Prudence Dombeti

"Nous avons appris hier le décès tragique de Mme Prudence Dombeti, survenu dans la ville d’Abeche dans des contextes non élucidés encore à l’instant. Joint au téléphone, le Gouverneur de la Province du Ouaddai M. BACHAR Souleymane nous a rassuré de l’ouverture d’une enquête par ses services. Les premiers indices portent à croire qu’il s’agit d’un crime passionnel. Aucune raison ne l’explique et nous le condamnons fermement."

Prudence Dombeti, âgée de 36 ans et mère de 4 enfants, a été violée et assassinée à Abéché. Le corps a été retrouvé dévêtu le 10 janvier aux environs de 13 heures dans sa chambre. La victime se débrouillait au quotidien à travers des activités commerciales.Selon la ministre, "la fin de l’enquête dans les prochaines heures situera justement les responsabilités et l’auteur ou les auteurs répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes"."En cette circonstance douloureuse, j’exprime mes sincères condoléances à la famille de la victime et que son âme repose en paix !", ajoute Amina Priscille Longoh.