Tchad : la ministre française des armées reçue à la Présidence

La ministre française des Armées, Mme Florence Parly et son collègue suédois de la Défense, M. Peter Hultqvist ont été reçus lundi matin, à la Présidence du Tchad par le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha et le directeur du cabinet civil du chef de l’Etat, Abdoulaye Sabre Fadoul.



Ils sont arrivés à N'Djamena ce matin dans le cadre de la première étape d'une tournée au Sahel, afin d'échanger sur la lutte antiterroriste.



L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene et du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale et de la sécurité, Mahamat Abali Salah.



Selon la Présidence du Tchad, "cette réunion de travail qui intervient une semaine après le sommet de Pau a permis à la partie tchadienne d’une part et franco-suédoise d’autre part, de tirer les conclusions du sommet dans l’optique de passer à la mise en œuvre des décisions prises par les Chefs d’Etat."



"Ce qui va être entamé marquera un véritable tournant dans la lutte antiterroriste", a indiqué la ministre française des Armées.



"Désormais vont se conjuguer différents outils aussi bien politique qu’économique permettant le retour non seulement de stabilité, mais également de l’administration dans les régions désertées à cause de l’insécurité", a ajouté Mme. Florence Parly.