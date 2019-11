Tchad : la monnaie se fait rare à Moundou

La monnaie se fait extrêmement rare ces derniers temps dans la ville de Moundou. Les citoyens se plaignent tous les jours. Difficile qu'on vous rembourse lorsque que vous tendez un billet à un vendeur. Il vous répondra tout de suite qu'il n'a pas de la monnaie, nous confie un citoyen.



"Les commerçants veulent qu'on utilise tout notre argent quand on sort un billet", déplore un acheteur.



Les commerçants quant à eux disent ne pas faire exprès mais expliquent que les clients ne veulent pas comprendre. Ce qui occasionne le plus souvent des mésententes avec les clients.



Nous tenterons de nous rapprocher du responsable de l'agence de Moundou de la Banque des États de l'Afrique Centrale, afin de nous éclairer sur cette situation qui cause tant de désagréments au sein de la population.