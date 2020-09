Tchad : la nouvelle équipe de la CCIAMA installée

La nouvelle équipe de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) a officiellement pris ses fonctions mercredi à N'Djamena.



L'évènement a eu lieu en présence du directeur général du ministère du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Tahir Mourno Adam.



Amir Adoudou Artine, président sortant de la CCIAMA, a passé le témoin à son successeur Ali Adji Mahamat Seïd.



Le bureau de 15 membres avec à sa tête Ali Adji Mahamat Seïd se fixe une panoplie d'objectifs. "Pour le court et le moyen terme, les grands chantiers qui vont mobiliser notre réflexion et notre action sont de plusieurs types mais ils engagent tous pour l'avenir de nos entreprises", selon Ali Adji Mahamat Seïd.



"Sans délai, nous nous impliquerons dans la définition d'un statut fiscal et social. Il y a en ce domaine, une véritable urgence à évoluer, à imaginer et à mettre en oeuvre", ajoute-t-il.



Selon lui, "la CCIAMA est installée ce jour avec l'ambition de construire et de diffuser une autre idée de l'économie tchadienne."



Ali Adji Mahamat Seïd assure que les 15 nouveaux membres dont le mandat débute ce mercredi sont tous des "professionnels unanimement reconnus pour leur expérience et leur sérieux."