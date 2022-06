Tchad : la plateforme “Lissa Wakit Ma Tamma” exhorte à plus de nationalisme

En prélude de la journée de brassage et de la citoyenneté qu'organise le Mouvement citoyen notre Tchad (MOCINT) via sa plateforme "Wakit lissa ma tamma", une conférence-débat a eu lieu ce 1er juin au CEFOD sur le thème : “le nationalisme à l'épreuve de la citoyenneté en période de transition, quel rôle doit jouer un ambassadeur de la paix ?”



Le président national du MOCINT, Korom Acyl Dagache a invité la jeunesse tchadienne en général et les ambassadeurs de la paix en particulier à épouser l'idée du nationalisme qui est le seul vecteur qui permet au Tchad de décoller avec toutes ses diversités.



Il a ajouté que le nationalisme n'est pas synonyme de s'en prendre aux autres ou aux amis quelques soient leurs origines.



Quant au conférencier Dr. Abakar Souleymane, il a dans l'entame de son exposé définit le concept : “le nationalisme c'est l'attachement, l'amour que l'on manifeste pour sa patrie ou sa nation”. Par contre, “la citoyenneté c'est l'attitude positive que l'on adopte dans la cité”.



Pour Dr. Abakar Souleymane, le Tchad actuel a besoin d'autant d’ambassadeurs de la paix pour véhiculer le message de la paix afin d'avoir des attitudes conciliantes et non belligérantes. Et de poursuivre que "nous devons œuvrer de façon à ce que les cœurs se réconcilient sincèrement afin de réussir cette période sensible de la transition”.



L'intervenant s'est félicité de l'avancée de l'esprit de nationalisme qui anime le peuple tchadien ces derniers temps, tout en regrettant la manipulation de la jeunesse par les politiciens pour des revendications purement en contradiction avec l'objectif de la grande masse innocente.