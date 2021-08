Tchad : la plomberie sanitaire, un métier d'abnégation

Tout ce qui se trouve dans un bâtiment, les hôpitaux, immeubles, bureaux et maisons est l'œuvre de la plomberie sanitaire. De l'installation, l'équipement jusqu'à l'utilisation, l'œuvre doit être celle d'un plombier bien formé.



"Quand il y a la douche interne dans une maison ou entreprise, il y a le volet sanitaire. Le manque d'entretien fait de cette installation une plomberie industrielle", explique Maglebé Jonathan, plombier.



D'après lui, la plomberie industrielle se fait dans les industries. Pour ce qui est de la négligence de ce métier par les jeunes qui comparent la plomberie sanitaire à une sale activité, Jonathan répond : "lorsque tu as une tenue de travail, rien ne devrait t'empêcher de travailler".



"C'est la même chose que font les mécaniciens, les électriciens et les plombiers. Ils peuvent travailler sain et sauf. Il n'y a aucun problème", soutien-t-il. "Dire que la plomberie est un domaine très sale, ça veut dire que tu n'aimes pas ton métier", explique le Maglebé Jonathan. Selon lui, les gens pensent plutôt à leur organisme.



Jonathan conseille d'éditer des devis et d'attendre l'aval du client avant de débuter le travail. "Ce n'est pas affiché dans ta tête que tu dois t'occuper que de la saleté. Non, c'est ton métier que tu aimes", dit-il.