Tchad : la princesse jordanienne Sarah Zeid en visite à Pala

La princesse jordanienne Sarah Zeid, militante américaine de la santé humanitaire et maternelle et néonatale, séjourne depuis ce jeudi à Pala dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Elle a été accueilli par le gouverneur de la province, Adoum Forteye Amadou, à l'aéroport, a constaté Alwihda Info.



La visite vise à appuyer les activités de lutte contre la malnutrition et surtout de la santé maternelle. Elle s'inscrit dans le cadre d'une mission conjointe des Nations Unies pour soutenir la chaîne de valeur de production des aliments fortifiés contre la malnutrition.



Elle est accompagnée de Paul Kiernan, représentant permanent du Programme alimentaire mondial en Irlande.



Sarah Zeid va visiter l'unité de production de la farine fortifiée MANISA qui est installée à Pala dans le cadre du projet ProFort.