Tchad : la promotion du bilinguisme, un engagement majeur pour l’administration

Le 20 septembre 2023, lors d'une cérémonie officielle, des experts ont remis le document sur la promotion du bilinguisme au sein de l'administration publique tchadienne.



Ils ont mené des travaux, à travers des groupes thématiques, visant à identifier les obstacles entravant la mise en œuvre du bilinguisme dans l'administration, et à formuler des propositions pour renforcer cette pratique.



Dans son discours de circonstance, le directeur général de la promotion du bilinguisme au secrétariat général du gouvernement, le Dr Mahamat Ali Brahim, a rappelé que le bilinguisme était une préoccupation majeure des autorités, depuis plus de deux décennies.



Le ministre secrétaire général du gouvernement a créé une commission, par arrêté N°11/PT/PM/SGG/DGSPBA/2023, chargée d'élaborer une stratégie nationale pour promouvoir le bilinguisme. Cette commission est composée de hauts cadres, de conseillers nationaux, d'anciens ministres, d'enseignants-chercheurs, de secrétaires généraux de ministères, de présidents d'universités et de leaders de la société civile.



Ils ont débattu pendant un mois, pour définir le contenu du bilinguisme, et ont formulé des propositions concrètes pour réformer l'administration en vue d'ancrer durablement le bilinguisme.



Le ministre SGG Haliki Choua a annoncé l'organisation prochaine d'un atelier de validation de la stratégie, qui sera ensuite transformée en actions concrètes, afin que le gouvernement puisse progressivement migrer vers un bilinguisme intégral.



Bien que le dialogue national n'ait pas formulé de recommandations spécifiques à ce sujet, le bilinguisme occupe une place importante. En réponse aux suggestions du président de la commission chargée d'élaborer la stratégie de promotion du bilinguisme dans l'administration, le ministre a annoncé la tenue prochaine d'un atelier de validation.