Tchad : la promotion du genre dans la gestion des affaires publiques, un défi au Salamat

Organisée par le ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance au Tchad. L'objectif principal de cette journée, vise essentiellement à informer et sensibiliser les principaux acteurs à bien cerner la substance de l'ordonnance nº 012 du 22 mai 2018, devenue la loi nº 022 instituant, la parité dans les fonctions nominatives et électives en république du Tchad, et son décret d'application nº 0433 du 05 mars 2021.



Le maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Hassan Bremé, a souhaité la bienvenue aux participants venus à la rencontre. Représentant le ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, la directrice adjointe de l'économie et des finances locales, Mme Glah Mboro Nadjourou, se dit admirative et comblée de l'engagement des participants pour faire de cette rencontre un véritable rendez-vous afin de s'approprier les textes relatifs à la promotion du genre.



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, souligne que l'instauration de la parité dans la gestion des affaires publiques dépend du niveau d'engagement des acteurs à savoir l'Association des femmes juristes, la Cellule de liaison des associations féminines (CELIAF), et le Réseau des femmes locales d'Afrique.



Le programme d'appui à la gouvernance au Tchad, est financé par l'Union européenne.