Tchad : la rareté de carburant provoque des longues files d'attente pour les usagers à Moundou

Les usagers décrivent cette situation comme une "pénurie artificielle" orchestrée par les propriétaires des stations-service. Ce mardi 24 janvier, la situation est devenue intenable pour les propriétaires d'engins.



Dès 4 heures du matin, les usagers se pressent devant les stations-service pour être les premiers servis. Cela signifie que les usagers passent entre 3 et 5 heures à attendre avant d'être servis. Les files d'attente s'allongent, les tensions montent, et les propriétaires d'engins se retrouvent dans l'incapacité de mener leurs activités quotidiennes en raison de cette pénurie de carburant.



Cette pénurie de carburant a des conséquences graves sur l'économie locale et la vie quotidienne des habitants de Moundou. Les transporteurs et les commerçants sont les plus touchés, et cela a un impact sur la disponibilité des produits de base et sur les prix. Les autorités locales et nationales doivent intervenir rapidement pour résoudre cette crise et éviter que les usagers ne continuent à subir de telles difficultés.