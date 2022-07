Tchad : la récolte du maïs, de l'arachide et du manioc soulage certains ménages

Au Tchad, la crise alimentaire est une réalité qui touche tous les ménages. À cela, s’ajoute la hausse des prix des aliments de première nécessité. Ainsi, se nourrir actuellement devient un défi.



Partout, dans la capitale, les consommateurs se plaignent de l’inflation. Sophie, une marchande, explique que « le sac d'arachide coûte 20 000 FCFA et le koro est vendu à 1000 FCFA ». Pour sa part, Victorine, une jeune vendeuse ambulante, souligne également que les fécules sont touchées par cette hausse des prix : « Quant au maïs, 4 unités sont vendues est à 500 FCFA et le tas de manioc est vendu à 500 FCFA en fonction de la quantité ».



Nicaise, une cliente, estime que les vendeurs doivent tenir compte du pouvoir d'achat car dans certains ménages, alors que les enfants demandent au quotidien des aliments du marché. « C'est leur droit », souffle Fatime, mère de cinq enfants. De plus, cette période coïncide avec les vacances, les élèves en profitent pour se lancer dans la vente des produits agricoles afin de mieux préparer la rentrée scolaire.



Face aux plaintes des consommateurs par rapport à la hausse des prix cette année, Hamid, un grossiste dans la vente des arachides, pointe du doigt le gouvernement par rapport à la crise du carburant. Ce qui les oblige à augmenter le prix pour compenser les coûts de transport des marchandises.



L'apparition du manioc, du maïs et de l’arachide soulage donc les ménages à faibles revenus, leur permettant par conséquent de survivre à un prix abordable. Par ailleurs, le commerce est une activité dans laquelle se lancent de plus en plus de jeunes, ce qui contribue, aussi minime soit-il, à faire baisser le chômage chez les jeunes.