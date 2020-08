Tchad : la réfection de la cathédrale de N’Djamena doit être terminée avant avril 2021

Avril 2021, c'est le délai donné par les autorités pour la réception de la cathédrale Notre Dame de la Paix de N’Djamena qui est en pleine réhabilitation. C'est aussi la période de l'élection présidentielle. Les travaux ont du retard et l'objectif est d'en finir rapidement.



Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a fait une descente ce matin sur les lieux, en présence d'une mission de contrôle.



Il a indiqué que "le Maréchal du Tchad a concédé au financement sur fonds propres de l'État à concurrence d'un peu plus de 5,9 milliards Fcfa, avec un montant pour une prestation intellectuelle de 229 millions Fcfa, pour le financement des travaux de réhabilitation de ce fleuron qu'est la cathédrale Notre Dame."



"Il y a eu un très grand retard. Ce retard n'est nullement lié au problème de financement puisque ça été financé à hauteur de 89,56%", a précisé le ministre d'État.



Selon Balmet Marty Appolinaire, chef de mission de contrôle, tout sera fait avec les entreprises et revu dans le planning d'approvisionnement pour pouvoir tenir ce délai du mois d'avril.



Le même délai s'applique pour le futur siège du ministère des Affaires étrangères.