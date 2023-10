Tchad : la rentrée universitaire 2023-2024 lancée à l’Université de Sarh

​Placée sous le thème «Université de Sarh : sa contribution au développement local », la cérémonie de ce lancement à vu la présence de plusieurs personnalités.

​La présidente du comité d’organisation, docteur Goulé Koudji, par ailleurs, vice présidente de ladite université, a indiqué que le choix de ce thème n’est pas fortuit et va permettre à tout un chacun de mener des actions salvatrices en ce qui concerne le développement socioéconomique de la province du Moyen-Chari.



Le président de l’Université de Sarh, Professeur ​Ngarkodjé Ngarasta, a précisé que les trois (03) vocations d’une université sont les enseignements, la recherche et le service à la communauté. Par la même occasion, il a demandé à ses étudiants de beaucoup travailler et avec certitude de réussir dans les études et invite ses collègues enseignants à travailler avec synergie afin de maitriser le calendrier académique avant de citer les difficultés que rencontre son institution qui sont entre autres : le manque d’infrastructures d’accueil de qualité, le surpeuplement de la population estudiantine, l’insuffisance quantitative et qualitative du corps enseignant, un budget peu consistant et bien d’autres.



Dans sa leçon inaugurale, le Recteur de l’académie du Sud-est, Professeur, Mbaïlao Mbaïguinam a salué le choix de ce thème qui interpelle, les décideurs, et plus particulièrement les enseignants chercheur qui doivent innover dans leurs recherches. Ceci pour le bien-être de la communauté



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, a souligné que ce thème est un grand espoir pour les responsables de ladite université, les enseignants chercheurs, les étudiants et toute la population du Moyen-Chari. C’est pourquoi, il a exhorté les étudiants de se mettre résolument au travail afin d’être des acteurs de développement de ce pays.



​Il faut noter qu’au cours de cette cérémonie, neuf enseignants ont été distingués par leur promotion dans les différentes Listes d’Aptitude au Conseil Africain Malgache et de l’Enseignement Supérieur. Il s’agit de six enseignants comme Maitres de conférence trois, comme Maitres assistants de conférence.