Tchad : la réouverture de l’aéroport "n’est pas synonyme de la réouverture des frontières terrestres"

Le chef de l'État a précisé jeudi, lors d'une réunion du Comité de gestion de crise sanitaire, que la réouverture de l’aéroport de N’Djamena n’est pas synonyme de la réouverture de nos frontières terrestres.



Le sous-comité communication et sensibilisation a été invité à "revoir son approche pour faire comprendre à nos compatriotes que le virus existe et que la vigilance doit être de mise en tout lieu et en tout temps."



Idriss Déby a invité le Comité de gestion de crise sanitaire à tenir régulièrement ses réunions, chaque mercredi dans l’après-midi, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, pour accompagner le ministère de la Santé publique et la Coordination nationale de riposte sanitaire en vue d’une veille permanente et solide, selon le compte rendu du ministre de la Communication, Chérif Mahamat Zene.



Le Comité ne s'était pas réuni depuis le 8 juillet 2020.



Par ailleurs, trois cas positifs de porteurs sains ont été détectés parmi les étrangers résidant à N’Djamena suite au test obligatoire mis en place à l’arrivée et au départ des passagers à l’aéroport, selon le ministre de la Santé publique et le coordonnateur national de riposte sanitaire qui ont présenté une évaluation de la situation sanitaire lors de la réunion.



Des dispositions ont été prises au niveau de la frontière avec le Cameroun pour prendre en charge le retour en vacances des étudiants tchadiens se trouvant dans ce pays.