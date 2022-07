Tchad : la réponse sèche du PCMT à la diplomate et au sénateur américains

"J'aurai voulu ne pas commenter cela et ne pas donner de l'importance", a d'emblée affirmé le PCMT.



« Il faut que les gens sachent que nous sommes en 2022. Le temps des petits fonctionnaires travaillant dans des ambassades qui viennent donner des leçons et des orientations aux chefs d'État africains est révolu. Nous sommes un pays souverain », a souligné le général Mahamat Idriss Deby.



"En ce qui concerne la résolution, le Tchad est un pays souverain. Ce n’est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbys qui va nous orienter et dire quoi faire de notre pays", a tranché le PCMT.



Dans une résolution introduite le 11 juillet au sénat américain, le sénateur américain Bob Menendez, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, exige instamment que la transition découle sur une vraie démocratie.



La résolution demande au général Mahamat Deby et aux autorités de transition de s'engager à organiser des élections en 2022, conformément au calendrier approuvé par l'Union africaine, en plus de leur promesse de ne pas se présenter comme candidats.