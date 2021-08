TCHAD Tchad : la revue de la presse du 1er au 8 août 2021

Par Tchouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - 8 Août 2021



"La marche pacifique de la plateforme des organisations de la société civile, Wakit Tamma, enlèvement de Tom Erdimi en Egypte, la discordance entre Saleh Kebzabo et le Pr Avocksouma Djona Atchenemou, la signature d'un mémorandum d'entente entre le Tchad et le pays d'ARISE SEZ et quelques faits de société ont l'objet d'analyse par les journaux de la semaine".

"Un pas de franchi", annonce le journal l'Observateur à la Une de sa page. Le 29 juillet dernier, la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma a organisé une marche pacifique pour dénoncer la confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT) et a exigé un véritable dialogue national incluant les Tchadiens de tous bords. Cette marche, autorisée par le ministre de la Sécurité publique ne s'est pas faite sans sacrifices. D'après Wakit Tamma, les aspirations du peuple à une vie de dignité, d'honneur, de justice et d'égalité devraient être satisfaites car elle sont légitimes, car le Tchad doit cesser d'être une terre de douleur et d'oppression", relate l'Observateur.



"Une première victoire pour Wakit Tamma", affirme La Voix. Après plusieurs demandes de marche non autorisées et sévèrement réprimées, Wakit Tamma vient de remporter sa première victoire en obtenant l'autorisation de marcher pacifiquement, le jeudi 29 juillet dernier", a ajouté La Voix.



Pour N'Djamena Bi-hebdo, "Wakit Tamma cède." Considéré comme la plus radicale des plateformes par les tenants de pouvoir, Wakit Tamma, s'est finalement inclinée face à l'itinéraire proposé par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration pour sa marche de jeudi dernier. Wakit Tamma, descendu du piédestal. Pour beaucoup de citoyens, la coordination des actions citoyennes ne fait plus le poids face au Conseil militaire de transition (CMT) qu'elle a toujours taxé d’illégal et a refusé de se soumettre à son autorité.



"Des centaines de personnes dans la rue pour dire non au CMT", nous apprend le Visionnaire. Ces personnes ont répondu massivement à l'appel lancé par la plateforme des organisations de la société civile, Wakit Tamma", complète Le Visionnaire



"Enlèvement de Tom Erdimi". Des bombes à désamorcer", titre à sa Une le journal Abba Garde. " L'enlèvement de Dr. Tom Erdimi en Égypte et le décès du prisonnier de guerre Ngarial Wongoto Modeste surchauffent des esprits. La famille Erdimi cite le directeur général de l'Agence nationale de sécurité, le général Ahmed Kogri, comme étant le meneur de l'opération d'extradition de Tom vers N'Djamena, trois semaines avant le décès du président Idriss Deby Itno. Même si rien n'est officiellement su sur les circonstances du décès de Ngarial Wongoto Modeste, des indiscrétions hospitalières laissent entendre qu'il a été privé durant sa détention d'un traitement à vie auquel il était astreint. Il aurait été tardivement transporté à l'hôpital", explique Abba Garde.



" Où est passé Tom Erdimi", s'interroge aussi La Voix. En marge de la marche pacifique organisée par la coalition Wakit Tamma, le 29 juillet dernier, la famille de l'opposant Tchadien a organisé un sit-in devant l'ambassade d'Égypte dans le deuxième arrondissement de N'djamena pour faire la lumière sur sa disparition.



"Avocksouma et l’UNDR : le divorce", annonce La Voix. " Exclu du bureau exécutif de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), par une décision signée le 16 mai 2021 pour "activité fractionniste", le Pr. Avocksouma Djona Atchenemou est revenu à la charge lors d'un point de presse tenu le 30 juillet à la Maison des médias du Tchad en annonçant officiellement sa démission de ladite formation politique. Il a aussi brossé quelques questions brûlantes de l'heure", ajoute le journal.



"Avocksouma Djona Atchenemou et l’UNDR, le divorce est acté", nous informe l'Observateur. Selon le Pr. Avocksouma Djona Atchenemou, une organisation meurt dès lors que son but principal est perdu de vue, ses objectifs ne sont plus réalisables, ses stratégies sont devenues floues et la confiance placée en ces dirigeants s'émousse.



Le développement de la filière viande : "le Tchad et ARISE SEZ signent un mémorandum d'entente", annonce Le Visionnaire. Le gouvernement de la République du Tchad et ARISE SEZ ont signé, le 29 juillet 2021 un mémorandum d'entente (MoU) relative à l'étude de faisabilité, phase 2, pour le développement de la filière viande au Tchad. C'est le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne et le directeur Pays de ARISE SEZ, Jacky. Rivière, par ailleurs directeur général de la CONTONTCHAD SN, qui ont paraphé le document", informe Le Visionnaire.



Pour Bi-hebdo, la signature de ce mémorandum d'entente intervient après une première phase d’étude de faisabilité menée sur la filière viande en 2020. Il s'agit dans cette phase qui a une durée maximale de six mois, d'examiner le projet soumis par ARISE SEZ.



Secteur pétrolier : " Risque de fermeture totale du pipeline Tchad-Cameroun", prédit Salam Info. La longue grève des employés d'Esso Tchad a impacté l'économie du Tchad déjà fragile et les actions du Tchad représentées par la société des hydrocarbures du Tchad (SHT) dont le consortium a chuté en bourse. Cette situation fait peur aux sociétés pétrolières. Elles ont peur d'investir au Tchad à cause du climat des affaires et des agissements des autorités en charge du département ministériel dédié à ce secteur.









