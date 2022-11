Tchad : la saison sportive de football 2022-2023 lancée à Abéché

Le coup d'envoi a été donné le 13 novembre 2022 au stade municipal d'Abéché. C'est le gouverneur du Ouaddaï, Bachar Ali Soulayman qui officié la cérémonie en présence du vice-président du CONOR, Naïr Abakar et de plusieurs invités et amateurs du ballon rond.



Le match d'ouverture a opposé l'équipe FC Oura à celle du Ouaddaï FC. Le score final est de 2 buts à 1 en faveur de FC Ouara.



À cette occasion, le vice-président du CONOR, Naïr Abakar a remis une attestation de satisfaction à l’équipe AS Santé d'Abéché pour sa brillante participation à la dernière édition du championnat national et sa prestation encourageante lors de la dernière coupe de la confédération.