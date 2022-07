Tchad : la seconde série du baccalauréat lancée à Sarh

Les épreuves écrites de la seconde session du baccalauréat de l'enseignement du second degré viens d'être lancé ce 23 juillet à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari. C'est le lycée Ahmat Mangué de Sarh qui a été choisi comme unique centre de cet examen.



Le président du centre de Sarh, Clément Service, a indiqué que ce sont au total 1309 candidats toutes séries confondues y compris les candidats libres qui composent cette seconde session.



Clément Service a demandé aux candidats et candidates de ne pas paniquer devant les sujets et de prendre leur temps de lire les sujets et de travailler avec sérénité car il n'y a pas de troisième session.



Il faut que cette seconde session est prévue pour une seule journée.