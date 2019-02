Tchad : la secrétaire d’État à l’Éducation visite le CEDPE

La secrétaire d'Etat à l’Education nationale, Achta Saleh Damane, a visité ce mardi matin les locaux du Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE).



La membre du gouvernement s'est dite satisfaite des activités du Centre qui “constitue une fierté pour le Tchad et l'Afrique”.



“C'est un centre international qu'il faut soutenir et compter sur ses expériences”, a indiqué Achta Saleh Damane qui a promis de revenir et de coopérer avec le CEDPE, notamment dans le domaine de la prévention de l'extremisme.



L'entretien a porté sur la possibilité d'un partenariat avec le CEDPE.