Tchad : la sensibilisation pour inciter à la scolarisation, une vaste campagne lancée

Une chute du taux de scolarité des filles de 18,3%



Selon Mounoumbaye Chantal, directrice générale technique de l'enseignement et de la formation au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, "malgré les efforts consentis par le gouvernement, appuyé des partenaires à l'éducation, les taux de scolarisation restent très peu élevés et demeurent encore plus bas pour les filles."



Sur une population d'environ 2.5 millions de filles en âge d'aller à l'école, seulement 43% d'entre elles ont pu être scolarisées. "Les pesanteurs socio-culturelles contribuent au niveau du cours moyen à la chute du taux de scolarité des filles de 18,3%, alors que celui des garçons croît à 39,9%. Les filles sont plus nombreuses à quitter l'école", relève Mounoumbaye Chantal.



"Jamais dans l'histoire, autant d'enfants n'ont été déscolarisés en même temps"



Silvia Severi, chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne, explique que jamais dans l'histoire, autant d'enfants n'ont été déscolarisés en même temps. "Cette situation a perturbé leur apprentissage et bouleversé leur vie", notamment les plus vulnérables et marginalisés, indique-t-elle.



Les graves conséquences de la pandémie "peuvent mettre en péril les progrès durement acquis dans le domaine de l'amélioration de l'éducation", selon Silvia Severi qui estime que la formule de cours à distance -notamment Radio-école, déconfinement littéraire- qui a été proposée par ACRA s'est avérée efficace pour combler des lacunes éducatives et sociales.



L'Union européenne finance depuis janvier 2019 près de 3,5 milliards FCFA, un projet visant à lutter contre les violences faites aux femmes de façon large et qui englobe aussi les violences scolaires. Ce projet également mis en oeuvre par ACRA, vise à renforcer les organisations de la société civile féminines tchadiennes pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de protection et de promotion des femmes et des filles tchadiennes.