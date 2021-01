Tchad : la situation nutritionnelle demeure "préoccupante"

Actions à prendre pour maîtriser la situation



Globalement, les analystes du Cadre Harmonisé recommandent d'aider plus d’un million en période de soudure 2021, par des programmes de transferts monétaires, des ventes de céréales à prix modérés et une aide alimentaire gratuite.



Il est aussi recommandé d'assurer la prévention et la gestion de la malnutrition. D’autres recommandations visent la prise des actions de résilience en faveur de 2 113 378 personnes en phase « sous pression » et 12 476 881 en phase « minimale » pour protéger leurs moyens d’existence.



Un manque de financements



L'OCHA recommande d'assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale dans les zones à risque. Il relève que les financements reçus à ce jour ne permettront pas aux acteurs humanitaires d’aider le gouvernement à répondre à tous ces besoins : "Au 06 janvier 2021, la sécurité alimentaire a été financée à 47 % et le secteur de la nutrition a reçu près de 34 % des financements requis. Si davantage de financements ne sont pas reçus, la situation des personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle risque de s’aggraver avant la prochaine période de soudure".